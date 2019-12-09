Стамбул. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава минобороны Турции Акар провел телефонный разговор с российским коллегой Шойгу, говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого минобороны.
В документе отмечается, что в разговоре министры обменялись мнениями о ситуации в Идлибе, обсудили сирийский конфликт и соблюдение сочинского соглашения, которое призвано положить конец турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.
Меморандум между Россией и Турцией был заключен 22 октября в Сочи.
В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.
1ка ар