Этот контент был опубликован 9 декабря 2019 г. 20:56

Стамбул. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава минобороны Турции Акар провел телефонный разговор с российским коллегой Шойгу, говорится в распространенном в понедельник заявлении турецкого минобороны.

В документе отмечается, что в разговоре министры обменялись мнениями о ситуации в Идлибе, обсудили сирийский конфликт и соблюдение сочинского соглашения, которое призвано положить конец турецкой военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Меморандум между Россией и Турцией был заключен 22 октября в Сочи.

В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

1ка ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!