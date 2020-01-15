Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 12:40

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Стамбул. 15 января. ИНТЕРФАКС - Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что России и Турции обсуждают возможность учреждения зоны безопасности для защиты сирийцев в регионе Идлиба.

Он добавил, что, несмотря на объявленный три дня назад режим прекращения огня сирийская армия продолжает наносить удары по региону, ввиду чего, по данным министра, Идлиб к настоящему моменту были вынуждены покинуть до 600 тыс. человек, которые живут в сложных условиях близ турецкой границы.

Министр также сообщил, что Турция не намерена закрывать наблюдательные посты в Идлибе, а напротив усилит их.

При этом он отметил, что "обстановка в районе, где турецкая армия проводила операцию "Источник мира", начала приходить в норму".

В то же время, по словам министра, "если насилие продолжится, и если встречи с партнерами не приведут к каким-либо результатам, то Турция будет рассматривать "план Б", поскольку даже при отсутствии террористов в регионе, там происходят нападения смертников и атаки с использованием взрывных устройств".

Ранее в Анкаре не раз заявляли о невыполнении Россией и США в полной мере договоренностей с Турцией по урегулированию ситуации в регионе.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила операцию "Источник мира" на севере Сирии в обмен на обещание Вашингтона убедить курдские подразделения, которые в Анкаре считают террористическими, отойти от границы на одном из участков на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.

В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

1ар ав

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