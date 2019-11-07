Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 20:02

Стамбул. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Курдские "Отряды народной самообороны" (YPG) до сих пор не вывели свои силы из зоны безопасности на северо-востоке Сирии, заявил в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Террористические группы YPG нарушили договоренности (Турции - ИФ) с США и с Россией и не покинули зону безопасности", - приводит газета "Дейли сабах" слова министра.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что курдские отряды не покинули зону безопасности.

"В зоне безопасности на северо-востоке Сирии все еще остаются террористы. Эти районы не очищены от террористов. Турция ожидает от США выполнения обязательств по северо-востоку Сирии. Нас не обмануть заявлениями о выводе террористов", - отметил Эрдоган.

Кроме того, президент Турции обвинил США в совместном патрулировании с силами курдских "Отрядов народной самообороны" и Рабочей партии Курдистана в этом регионе Сирии и напомнил, что договоренности Анкары и Вашингтона не предусматривали такой вариант событий.

17 октября Турция по договоренности с США приостановила операцию в обмен на обещание Вашингтона убедить курдов отойти от границы на одном из участков на северо-востоке Сирии.

22 октября в Сочи Турция и Россия заключили меморандум, положившей конец военной операции Анкары.

В соответствии с меморандумом курды отошли на 30 км от сирийско-турецкой границы на всей ее протяженности к востоку от Евфрата. Освободившиеся районы занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

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