Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 10:54

Берлин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия использует на Балканах такие же формы влияния, как в странах Балтии, приводит в понедельник радиостанция "Немецкая волна" слова министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Влияние России и Китая на Балканах возрастает, заявила она, выступая в Приштине в штаб-квартире миссии НАТО KFOR, обеспечивающей безопасность в регионе после окончания конфликта в Косово в 1999 году.

"Мы знаем, что к этому региону с особым интересом присматривается Китай, но также и Россия", - отметила она, подчеркнув, что при этом используются такие формы российского влияния, которые похожи на применяемые в странах Балтии.

По ее словам, Россия столь же критично воспринимает связи стран Балтии с Западом, как и ориентацию Косово в сторону Евросоюза и НАТО.

Миссия KFOR, заявила она, не только вносит вклад в решение регионального конфликта, но и дает возможность Косово решать, каким будет его политическое будущее. "Это соответствует нашему пониманию и нашим ценностям в отношении политического суверенитета государств", - подчеркнула Крамп-Карренбауэр накануне саммита НАТО в Лондоне, намеченного на 3-4 декабря.

Германия признала провозглашенную в одностороннем порядке независимость сербского края Косово и Метохия.

1ар де

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