Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 9:45 12.07.2018 - 09:45

Гонконг. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му заявил журналистам в четверг, что еще слишком рано говорить о переговорах Сеула и Пхеньяна о контроле над вооружениями, поскольку первым делом стороны должны добиться доверия между собой.

"Сейчас наиболее важная вещь - выстроить доверие между военными Южной и Северной Кореи", - приводит слова министра южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

"После полноформатных переговоров, переговоров на рабочем уровне и переговоров на министерском уровне, которые приведут к выстраиванию доверия, мы можем обсуждать (контроль над вооружениями - ИФ)", - сказал он.

Уай-Ти-Эн отмечает, что эти заявления прозвучали на фоне сообщений о возможной реализации таких мер, как отвод КНДР дальнобойной артиллерии от границы с Южной Кореей и приостановка строительства южнокорейских военных объектов вблизи демаркационной линии.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line