Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 15:20

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в четверг заявил, что британские депутаты из разных партий должны осознать необходимость компромисса для того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации вокруг Brexit.

"Мы должны сделать так, чтобы страна могла двигаться дальше, а это значит, что нам нужно пойти на компромисс", - сказал министр в эфире телеканала BBC.

"Никто не получит идеальный Brexit в результате нынешней ситуации", - отметил Ф.Хаммонд.

Позже о необходимости найти компромисс глава минфина Великобритании заявил и в эфире телеканала Sky News.

"Очевидно, что палата общин должна достичь консенсуса хотя бы по чему-нибудь. И если же это будет консенсус не по сделке премьер-министра (Терезы Мэй, которую она согласовала с Брюсселем - ИФ), то, я думаю, что это будет консенсус по тому, что намного меньше понравится тем, кто выступает в моей партии за "жесткий" Brexit", - указал он.

В четверг британская палата общин проголосует по инициативе, которая предлагает добиваться переноса Brexit на более поздний срок.

В случае, если депутаты поддержат инициативу о сроках, Т.Мэй отправится в Брюссель, чтобы официально попросить о переносе Brexit у властей Евросоюза. Чтобы предложение было одобрено, его должны будут поддержать все 27 остающихся членов ЕС.

Между тем, ожидается, что британские депутаты также проголосуют по четырем поправкам. Первая из них предполагает расширение действия статьи 50-й Лиссабонского договора для того, чтобы провести второй референдум по Brexit.

Вторая поправка может "обеспечить условия для того, чтобы палата общин определяла дальнейшие действия (по Brexit - ИФ), которые бы поддерживало большинство (депутатов - ИФ).

Третья поправка, предложенная лидером британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбином, нацелена на то, чтобы расширить действие статьи 50-й Лиссабонского договора, чтобы избежать выхода Великобритании из ЕС как без соглашения, так и со сделкой, согласованной Т.Мэй с Брюсселем. Вместо этого, предлагается предоставить палате общин время для того, чтобы большинство в ней " могло выработать другой подход".

И последняя - четвертая - поправка предполагает блокировку возможности проведения третьего голосования по сделке Т.Мэй, которая уже дважды была отклонена парламентом.

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