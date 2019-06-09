Этот контент был опубликован 9 июня 2019 г. 9:11

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в "Твиттере", что "откровенно обсудил" с председателем Народного банка Китая (китайский центробанк) И Ганом вопросы торговых разногласий между двумя странами.

Встреча финансистов состоялась в кулуарах прошедшего в японской Фукуоке совещания министров финансов стран G20.

Они считают, что нынешняя ситуация в мире отличается нагнетанием напряженности.

"Наиболее важным является то, что ситуация в торговле и в области геополитики становится все более напряженной", - говорится в проекте совместного коммюнике министров, которое будет опубликовано позднее в воскресенье, сообщают СМИ со ссылками на источники, знакомые с деталями дискуссий.

В документе также будет отмечено, что страны G20 готовы к тому, чтобы принять соответствующие меры по противостоянию возникающим в связи с обстановкой рискам, содержится призыв к реформированию правил ВТО.

Наблюдатели отмечают, что напряженность обстановки в значительной степени вызвана торговой войной между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира. Последний раунд переговоров между ними по устранению разногласий в торговых отношениях завершился безрезультатно.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не согласен с такими выводами.

"Ясно, что наблюдается замедление экономики в Европе, замедление в Китае, замедление в других районах мира. Я не думаю, что это - следствие напряженности в торговых отношениях. Это замедление началось еще в прошлом году", - сказал Мнучин журналистам.

Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны провести встречу на саммите "двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

1гк пч

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