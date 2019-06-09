Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в "Твиттере", что "откровенно обсудил" с председателем Народного банка Китая (китайский центробанк) И Ганом вопросы торговых разногласий между двумя странами.
Встреча финансистов состоялась в кулуарах прошедшего в японской Фукуоке совещания министров финансов стран G20.
Они считают, что нынешняя ситуация в мире отличается нагнетанием напряженности.
"Наиболее важным является то, что ситуация в торговле и в области геополитики становится все более напряженной", - говорится в проекте совместного коммюнике министров, которое будет опубликовано позднее в воскресенье, сообщают СМИ со ссылками на источники, знакомые с деталями дискуссий.
В документе также будет отмечено, что страны G20 готовы к тому, чтобы принять соответствующие меры по противостоянию возникающим в связи с обстановкой рискам, содержится призыв к реформированию правил ВТО.
Наблюдатели отмечают, что напряженность обстановки в значительной степени вызвана торговой войной между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира. Последний раунд переговоров между ними по устранению разногласий в торговых отношениях завершился безрезультатно.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что не согласен с такими выводами.
"Ясно, что наблюдается замедление экономики в Европе, замедление в Китае, замедление в других районах мира. Я не думаю, что это - следствие напряженности в торговых отношениях. Это замедление началось еще в прошлом году", - сказал Мнучин журналистам.
Он подтвердил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин должны провести встречу на саммите "двадцатки", который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.
1гк пч