Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 12:32

Вашингтон. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин надеется, что два предстоящих раунда торговых переговоров с Китаем приведут к значительному прогрессу, передает во вторник агентство Associated Press.

"Мы надеемся достигнуть существенного прогресса", - заявил С.Мнучин журналистам.

Министр не стал вдаваться в подробности переговоров, но отметил, что Пекин и Вашингтон уже достаточно продвинулись в обсуждениях.

С.Мнучин в настоящее время находится вместе с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в Пекине, где в среду им предстоят переговоры с китайской стороной по вопросу торговых отношений. На следующей неделе в Вашингтон на переговоры приедет вице-премьер Китая Лю Хэ.

Участники переговоров все еще обсуждают, станет ли Пекин придерживаться данных в рамках торгового соглашения обязательств, а также, сохранил ли администрация США пошлины в отношении Китая как инструмент воздействия на страну, отмечает агентство.

В минувшем году США повысили пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму порядка $250 млрд в год. Власти Штатов также угрожали новыми повышениями в случае, если Вашингтон и Пекин не договорятся о торговом соглашении. Пекин в ответ также повысил пошлины на импорт американских товаров.

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