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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 15:57 15.03.2018 - 15:57

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Расширение списка санкций США в отношении России призвано противостоять "пагубной российской активности в киберпространстве", - говорится в коммюнике американского Минфина, которое приурочено к публикации санкционного списка. "Администрация (США) противостоит пагубной российской киберактивности, включая попытки вмешательства в выборы в США, разрушительные кибератаки, а также посягательства, целью которых является критическая инфраструктура", - приводятся в коммюнике слова главы Минфина Стивена Мнучина. (ПОСЛЕДУЕТ) Ар яч Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс