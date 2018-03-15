Глава Минфина США объяснил новые санкции в отношении России "пагубной киберактивностью" Москвы
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Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Расширение списка санкций США в отношении России призвано противостоять "пагубной российской активности в киберпространстве", - говорится в коммюнике американского Минфина, которое приурочено к публикации санкционного списка.
"Администрация (США) противостоит пагубной российской киберактивности, включая попытки вмешательства в выборы в США, разрушительные кибератаки, а также посягательства, целью которых является критическая инфраструктура", - приводятся в коммюнике слова главы Минфина Стивена Мнучина.
(ПОСЛЕДУЕТ)
Ар яч
Интерфакс