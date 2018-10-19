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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 19:13 19.10.2018 - 19:13

***Ранее министр отказался ехать на экономический форум в Саудовской Аравии на фоне исчезновения саудовского журналиста в Стамбуле

Вашингтон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин решил принять участие во встрече по борьбе с финансированием терроризма, которая пройдет в Эр-Рияде в октябре, сообщает газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники, знакомые с расписанием поездок министра.

На встрече центра по борьбе с финансированием терроризма (Terrorist Financing Targeting Center) будут присутствовать представители ближневосточных стран, а также представители служб безопасности Саудовской Аравии, которые в СМИ нередко подозревают в причастности к исчезновению журналиста Джамаля Хашкаджи.

Центр был совместно создан США и Саудовской Аравией в прошлом году при участии С.Мнучина. Во встречах центра принимают участие власти Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара и ОАЭ. В администрации президента США газете не стали рассказывать, с кем именно из саудовских чиновников планирует увидеться на встрече С.Мнучин.

Ранее С.Мнучин сообщил, что он отказался принимать участие в крупном экономическом форуме Future Investment Initiative, запланированном в Эр-Рияде на конец октября. Информация об этом стала известна на фоне расследования исчезновения оппозиционного саудовского журналиста.

Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Ряд СМИ утверждает, что там журналиста, критиковавшего власти Саудовской Аравии, пытали и убили. В Турции расследуют это дело.

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