Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 10:44

Пекин. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер посетят Китай в конце марта, сообщает в четверг агентство Associated Press со ссылкой на заявление министерства коммерции КНР.

Визит состоится 28-29 марта, стороны намерены обсудить спорные торговые вопросы.

После этих переговоров в Вашингтон отправится вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Этот визит запланирован на начало апреля.

Ранее Пекин выразил надежду на успешное завершение консультаций по торговле с США.

Однако президент США Дональд Трамп ранее в марте заявил, что "не торопится" с заключением соглашения с КНР.

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