Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 20:21

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - США и Китай добиваются прогресса на переговорах по возможному торговому соглашению между странами, сообщает в среду телеканал CNBC со ссылкой на главу Минфина США Стивена Мнучина.

В частности, С.Мнучин рассказал, что сторонам удалось в общих чертах согласовать механизм, который обеспечит соблюдение соглашения.

"Мы в целом согласовали механизм по обеспечению реализации (соглашения - ИФ). Мы договорились, что обе стороны создадут соответствующие органы, которые будут заниматься текущими вопросами", - заявил С.Мнучин в интервью телеканалу.

Также американский министр финансов положительно отозвался о недавних переговорах с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, назвав их продуктивными.

"У нас запланирован еще один телефонный разговор на завтрашнее утро...у нас все еще есть важные вопросы, которые необходимо обсудить, обе стороны очень усердно работают над этим соглашением", - заявил С.Мнучин.

С.Мнучин выразил надежду на быстрое решение вопроса с торговым соглашением. В то же время, он отметил, что стороны не хотят устанавливать каких-либо "произвольных сроков" для заключения сделки.

На прошлой неделе Белый дом по итогам встречи американской и китайской делегаций заявил, что постоянные контакты между сторонами по вопросу торгового соглашения будут продолжаться. В Белом доме тогда подчеркнули, что Пекин и Вашингтон близки к заключению сделки.

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