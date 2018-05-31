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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 11:24 31.05.2018 - 11:24

Париж. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр в четверг назвал торговую политику США в отношении ЕС опасной и несправедливой и призвал Вашингтон отказаться от агрессивных мер, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

"Мировая торговля - это не перестрелка у корраля О-Кей (одна из самых известных перестрелок в истории Дикого Запада - ИФ). Тут вопросы решаются не по принципу кто на кого нападет, а кто останется до конца стоять на ногах", - заявил глава французского Минфина в преддверии встречи с главой министерства торговли США Уилбуром Россом в Париже.

Б.Ле Мэн подчеркнул, что ЕС прибегнет к ответным мерам в случае введения "несправедливых и опасных" пошлин на импорт европейской стали и алюминия. И эта ситуация ударит по экономическому росту во всех странах.

США с 31 мая планируют ввести 25-процентные таможенные пошлины на импорт стали из ЕС и 10-процентные тарифы на импорт алюминия. Президент США Дональд Трамп уверен, что введение пошлин необходимо для национальной безопасности Соединенных Штатов.

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