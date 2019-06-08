Этот контент был опубликован 8 июня 2019 г. 13:29

Берлин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Министр экономики Германии Петер Альтмайер подтвердил позицию правительства ФРГ по санкциям в отношении России.

"Правительство неоднократно поясняло, что санкциям следует оставаться в силе до тех пор, пока сохраняются причины, по которым они были введены",- написал министр в "Твиттере".

По словам Альтмайера, в других сферах сотрудничество РФ и ФРГ может продолжаться.

Накануне премьер немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кретшмер в интервью DPA призвал к отмене санкций в отношении России.

Кретшмер, как и Альтмайер, представляет Христианско-демократический союз ХДС, членом и до недавнего времени лидером которого была канцлер Ангела Меркель. В настоящее время ХДС руководит саксонским парламентом и является там самой крупной фракцией - у партии 59 мандатов.

Партия Кретшмера, однако, в последнее время сильно сдает позиции: на прошедших в конце мая выборах в Европарламент за партию проголосовали 22,6% избирателей, тогда как на выборах в 2014 году - 30%.

По данным опроса исследовательского института Insa от 26 апреля, правая партия "Альтернатива для Германии" может по показателям почти сравняться с ХДС в Саксонии. Если за ХДС готовы голосовать 28% саксонских избирателей, то для "Альтернативу" - 26%. На третьем месте могут быть "Левые", опрос показал, что за них готовы голосовать 16% избирателей.

Сторонники "Альтернативы" поддерживают правые позиции лидеров партии, одновременно выступая за нормализацию отношений с РФ. Саксония - регион бывшей ГДР, где традиционно сильна поддержка России.

ХДС на федеральном уровне тоже поддерживает "Северный поток 2", но выступает за снятие санкций вследствие реализации положений "минских соглашений" по Украине.

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