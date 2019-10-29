Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 16:27

Берлин. 29 октября. ИНТЕРФАКС - У министра экономики Германии Петера Альтмайера, госпитализированного после падения с лестницы на мероприятии в Дортмунде, диагностирован перелом носа, сообщает во вторник таблоид "Бильд".

Как сообщалось, после того, как Альтмайер произнес речь на мероприятии, он начал спускаться с лестницы со сцены и упал. Официальный представитель пресс-службы Минэкономики Беате Барон сказала, что министр находится в больнице.

"За ним продолжают наблюдать в больнице. Он чувствует себя нормально с учетом сложившихся обстоятельств. Он в сознании и уже поблагодарил врачей и санитаров", - сказала она.

Альтмайеру 60 лет, он - давний соратник канцлера Германии Ангелы Меркель, ранее руководил ведомством федерального канцлера, был координатором правительства по вопросам мигрантов.

1тф ав

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