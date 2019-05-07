Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 10:05

Дубай. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики Ирака Луай аль-Хатиб во вторник заявил, что страна не готова сократить импорт газа и электроэнергии из Ирана в ответ на требования США о снижении зависимости Багдада от иранской энергетики, передает агентство ИРНА.

"Ирак ответил США, что нам по-прежнему необходим импорт газа из Ирана, так как мы импортируем около 1200 МВт электричества, а также газ для наших электростанций, которые дают нам 2800 МВт энергии", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Ирак, согласно прогнозам Минэнерго, будет нуждаться в импорте электроэнергии и газа из Ирана в ближайшие два-три года.

США в 2018 году вышли из сделки ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции в отношении Ирана. В рамках санкционных мер США рассчитывают на сокращение доходов иранских властей от экспорта энергетики.

Ряду стран, находящихся в сильной зависимости от иранской энергетики, среди которых в том числе и Ирак, США дали время на то, чтобы адаптировать экономику для дальнейшего отказа от импорта из Ирана.

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