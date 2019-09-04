Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 14:21

Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия готова вложить в нефтегазовую индустрию Ирана $10 млрд, сообщил министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан иранскому информационному агентству ИРНА в среду по итогам встречи с российским коллегой Александром Новаком.

Министры провели встречу в Москве в минувший понедельник.

Ардаканиан сообщил, что в ходе встречи с Новаком было подписано дополнительное соглашение к соглашению о реализации в Иране проекта ТЭС "Сирик", который будет осуществляться в рамках предоставляемого Ирану российского экспортного госкредита на сумму $1,2 млрд, отмечает агентство.

Иранский министр также сказал, что в ближайшее время пройдет очередной раунд переговоров с российской стороной о расширения сотрудничества в энергетической сфере.

1ак др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!