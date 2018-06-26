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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 22:51 26.06.2018 - 22:51

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Минэнерго РФ Александр Новак, возможно, встретится во вторник с министром финансов США Стивеном Мнучиным, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Один из источников отметил, что встреча "не исключена", другой сказал, что она "запланирована".

А.Новак находится в Вашингтоне и уже принял участие в закрытой встрече с участием министра энергетики США Рика Перри в рамках Мирового газового Конгресса. После этого А.Новак отправился на двустороннюю встречу с Р.Перри.

В апреле С.Мнучин встречался в Вашингтоне с коллегой А.Новака по российскому правительству Антоном Силуановым (встреча прошла на полях ежегодной весенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда). Тогда, в частности, министры обсуждали санкционную тематику: встреча состоялась всего через две недели после того, как OFAC, подразделение Минфина США, ввело санкции против ряда крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний.

США в 2104 году ввели в отношении России санкции, которым ограничивается участие американских компаний в участии в добыче нефти на глубоководном шельфе России, сланцевой нефти и в Арктике. Кроме того, есть ограничения по участию американцев в финансировании ряда российских компаний. Недавно эти санкции были ужесточены. Кроме того, США заявили о намерении противодействовать проекту "Северный поток 2" и возможному введению санкций против любых компаний, которые будут участвовать в этом проекте.

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