Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 17:31

*** Американский сжиженный природный газ со временем станет более конкурентоспособным, чем российский, считает Перри

Вильнюс. 7 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Министр энергетики США Рик Перри заявил, что строительство газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток-2") увеличит влияние России на внешнюю политику Европы.

"Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, и Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками", - заявил Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе в понедельник.

По словам министра, газопроводы Nord Stream и TurkStream, которые прокладываются из России в Германию и Турцию, "позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину".

"Nord Stream 2 нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", - подчеркнул Перри.

Он также заявил, что поставляемый США сжиженный природный газ (СПГ) является подходящим выбором для Литвы, которая хочет иметь надежного поставщика и энергетического партнера.

Министр считает, что американский газ со временем будет становиться все более конкурентоспособным. Он также отметил, что если в данный момент газ из США дороже, чем поставляемый Россией, в длительной перспективе это должно измениться.

По мнению Перри, в дальнейшем "американский газ может конкурировать с любым на рынке".

Он подчеркнул, что уже сейчас предложение американского газа способствовало снижению цены на СПГ в мире, добавив, что в ближайшие пару лет США удвоят свое предложение, с возможностью вновь его повысить, что может привести к снижению цены на рынке.

В свою очередь литовский министр энергетики Жигиманас Вайчюнас сказал, что США способствуют глобальным изменениям на рынке, а пользу от этих изменений ощущают и будут ощущать литовские потребители.

"Мы являемся свидетелями того процесса, о котором говорил секретарь Рик Перри, именно выросшего экспорта газа из Соединенных Штатов Америки. (...) В 2019 году стартовали три новых терминала экспорта СПГ в США - это повысило предложение сжиженного природного газа в мире, и по этой причине цена упала", - сказал Вайчюнас.

Министр надеется, что в длительной перспективе и в зимний период цена на газ будет ниже, чем бывает обычно в холодный сезон.

"Такова рыночная конъюнктура. И естественно, что в ближайшее время у нас будет практически больше СПГ, чем газа из трубопровода", - добавил Вайчюнас.

В пятницу министр сообщал, что Литве важна возможность импортировать СПГ из США по конкурентной цене.

Тв ки

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