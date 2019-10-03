Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 20:46

Париж. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Президент МОК Томас Бах заявил в четверг, что пока не обладает данными, указывающими на причастность Олимпийского комитета России к делу об изменениях в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

"Пока что нет никаких данных, которые бы указывали на то, что Олимпийский комитет России может быть причастными к тому, что может оказаться новым делом (о допинге в России - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал МОК.

Бах подчеркнул, что этим делом занимается Всемирное антидопинговое агентство (WADA), и он полностью доверяет этой структуре.

При этом он подчеркнул, что не считает поспешным принятое ранее решение о восстановлении статуса ОКР, так как он уже понес наказание за предыдущий допинговый скандал.

"Поторопились ли мы с тем, чтобы восстановить ОКР? Нет, потому что ОКР уже понес наказание за манипуляции с допингом - особенно, за произошедшее на Олимпиаде в Сочи", - сказал глава МОК. Он напомнил, что российские спортсмены были лишены возможности выступать под флагом своей страны на Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея.)

"То, с чем мы столкнулись сейчас - это новое деле, которым занимается WADA", - подытожил Бах.

Россию заподозрили в манипулировании данными московской лаборатории, направленными в WADA в начале года. 23 сентября WADA сообщило, что решение о соответствии РУСАДА будет принято после изучения комментариев российской стороны относительно выявленных несоответствий в базе данных московской лаборатории.

1во БП

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