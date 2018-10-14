Глава НАСА вновь выразил уверенность в возможности тесного сотрудничества с РФ в космосе
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Вашингтон. 14 октября. ИНТЕРФАКС - США и Россия подложат тесно сотрудничать в космосе, несмотря на непростые отношения в других сферах, заявил в воскресенье директор НАСА Джим Брайденстайн.
"Несмотря на наши разногласия в политике, наши отношения с Россией в том, что касается космоса, останутся тесными", - написал он в Twitter.
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Интерфакс