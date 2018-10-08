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Этот контент был опубликован 8 октября 2018 г. 16:04 08.10.2018 - 16:04

Москва/Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн в понедельник заявил о важности поддержки и развития сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами в космической сфере.

"Это долгое партнерство, которое берет свое начало в 1975 году (год начала программы "Союз-Аполлон" - ИФ) и даже раньше. Очень важно поддерживать это партнерство на высоком уровне. Обе страны еще больше чем раньше заинтересованы в новых космических проектах. И даже, несмотря на то, что интересы наших стран не всегда совпадают, мы всегда сможем сотрудничать в космосе", - сказал он в опубликованном в "Твиттере" видеоролике, снятом на Красной площади в Москве.

"Мы стали партнерами давно, еще во время программы "Союз-Аполлон", а затем в проекте "Мир"-"Шаттл". И обе страны сейчас получают выгоду от использования Международной космической станции. А сейчас мы хотим пойти дальше - мы хотим полететь на Луну и надеемся, что Россия станет нашим ключевым партнером", - добавил глава НАСА.

Дж.Брайденстайн также рассказал о том, что каждый американский астронавт, который прилетает в Россию для отправки на МКС через Байконур, обязательно посещает Красную площадь, где возлагает цветы к могиле Юрия Гагарина и других российских космонавтов у Кремлевской стены.

Директор НАСА прибыл в Россию после участия в Международном конгрессе космонавтики, который прошел 1-5 октября в немецком городе Бремен. В рамках визита Дж.Брайденстайн посетит Байконур, где 11 октября будет произведен запуск ракеты, которая доставит российского космонавта Алексея Овечкина и американского астронавта Ника Хейга на МКС.

Как сообщалось, ожидается, что там состоится первая личная встреча действующего директора НАСА с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

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