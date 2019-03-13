Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 22:05

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Между НАСА и Роскосмосом существует уникальное в условиях политических проблем в отношениях между Соединенными Штатами и Россией прочное сотрудничество в освоении космоса, заявил в среду глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн, выступая на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената США.

"У нас установились крепкие партнерские отношения с главой Роскосмоса (Дмитрием Рогозиным - ИФ), я понимаю, что это уникальная возможность, уникальный канал связи", - сказал он.

Это очень хорошие партнерские отношения для (освоения) космоса, - подчеркнул Дж.Брайденстайн, указав, что они очень полезны для НАСА при отправке американских астронавтов на МКС на российских ракетах "Союз".

При этом он также отметил, что "Россия очень заинтересована" в сотрудничестве с НАСА в осуществлении перспективных пилотируемых полетов на Луну.

Дж.Брайденстайн признал, что между странами существуют "различного рода земные проблемы". Однако при этом он напомнил, что сотрудничество в космосе началось в 1975 году на пике холодной войны, когда на орбите была осуществлена стыковка американского корабля "Аполлон" и советского корабля "Союз".

Он назвал "поразительным" тот факт, что, несмотря на проблемы в двусторонних отношениях и в геополитике, начиная с 1973 года, когда началась реализация проекта "Аполлон-Союз", и вплоть до сегодняшнего дня не оказали влияния на сотрудничество по космосу. "Мы смогли преодолеть все эти вызовы в космосе", - сказал он.

Дж.Брайденстайн также напомнил, что за реализацией проекта "Аполлон-Союз" последовало успешное сотрудничество в рамках программ "Шаттл"-"Мир" и Международной космической станции.

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