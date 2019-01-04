Глава НАСА отложил визит Рогозина в США, так как столкнулся с давлением конгресса - СМИ

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 22:43

Вашингтон. 5 января. ИНТЕРФАКС - Директор НАСА Джим Брайденстайн принял решение о переносе на неопределенный срок визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, столкнувшись с сильным давлением со стороны конгрессменов, сообщает в субботу газета USA Today.

Издание напоминает, что конгрессмены призывали не организовывать такой визит для Д.Рогозина, в отношении которого в США действуют санкции. В частности, против поездки активности выступали влиятельные сенаторы-демократы Боб Менендез, Марк Уорнер и Джин Шахин. Последняя входит в сенатский подкомитет, решающий вопросы финансирования НАСА.

Газета сообщает, что ранее представитель НАСА Меган Пауэрс заявила, что "в НАСА проинформировали Роскосмос, что предложение о визите его руководителя Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль 2019 года, должно быть перенесено на другой срок".

"Новая дата для визита не определена", - добавила она.

1во гс

Neuer Inhalt Horizontal Line