Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 20:59

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн в четверг поздравил российско-американский экипаж с успешным стартом космического корабля "Союз МС-12" к Международной космической станции (МКС).

"Поздравляем астронавтов Ника Хейга и Кристину Кук и космонавта Алексея Овчинина с сегодняшним успешным стартом! Я очень горжусь Ником Хейгом за то, что он выдержал запуск в октябре прошлого года, который прошел не так, как планировалось", - написал Дж.Брайденстайн в своем "Твиттере".

Как сообщалось, ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала в четверг в 22:14 мск с космодрома Байконур с кораблем "Союз МС-12", который должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж МКС-59/60.

В составе экипажа космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук.

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг должны были прибыть на МКС еще 11 октября прошлого года, однако пуск российской ракеты "Союз-ФГ" с Байконура прошел нештатно. Из-за неисправного датчика не произошло нормальное отделение одного из боковых блоков первой ступени, который, вместо того, чтобы отлететь в сторону, развернулся и ударил по корпусу ракеты "Союз-ФГ", изменив направление ее полета. Сработавшая система аварийного спасения отстрелила спускаемый аппарат с А.Овчининым и Н.Хейгом, которые благополучно приземлились вблизи города Жезказган в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз".

1нв гс

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