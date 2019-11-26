Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 20:06

Дубай. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во вторник приехал в Ирак, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

Газета отмечает, что это первая поездка Милли на Ближний Восток с того момента, как он вступил в должность в июле этого года. В ходе поездки он встречается с союзниками США в регионе: так, накануне он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Также "Дейли стар" напоминает, что визит Милли проходит на фоне масштабных акций протеста в Ливане, Ираке и Иране. При этом, по мнению некоторых экспертов, такая ситуация с одной стороны позволяет Вашингтону сократить влияние Ирана в регионе, а с другой - грозит ослабить позиции самих США.

Ранее на этой неделе Милли обвинил Тегеран в "неприкрытой и тайной" агрессии против соседних государств и допустил возможность того, что Иран продолжит подобные действия.

В Ираке с начала демонстраций 1 октября 2019 года погибли не менее 350 человек, тысячи были ранены.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Премьер Ирака Адиль Абдул-Махди пообещал провести перестановки в правительстве, а также реализовать реформы в соцсфере, однако демонстранты остались этим недовольны. Теперь они выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

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