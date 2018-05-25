Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 18:22 25.05.2018 - 18:22

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю я пятницу заявил, что считает необходимым расширить полномочия ОЗХО для того, чтобы организация смогла выявлять виновных в применении химоружия.

Согласно нынешнему статусу ОЗХО, регулятор может выявлять следы тех или иных химических веществ, но не имеет права делать выводы о том, было ли химическое вещество использовано в качестве оружия, и кто конкретно стоит за потенциальной химической атакой.

"Я не думаю, что мы можем оставить ситуацию в таком виде - в отсутствии механизма определения виновных при расследовании, чтобы выявлять преступников..." - заявил А.Узюмджю в Лондоне.

"Международному сообществу необходимо закрыть эту брешь", - подчеркнул глава ОЗХО.

Он добавил, что с такими полномочиями организация может столкнуться с новыми обвинениями в политизации расследования, однако организация намерена делать выводы исходя исключительно из научных исследований и полученных данных.

бф ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line