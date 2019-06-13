Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 17:12

Брюссель. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес отдал распоряжение расследовать утечку конфиденциальных материалов организации, которые ставили под сомнение официальную версию ОЗХО в отношении химатаки 2018 года в сирийском городе Дума, сообщают в четверг западные СМИ.

Встреча, на которой поднимался этот вопрос, состоялась 28 мая, однако сделанные тогда заявления Гонсалеса стали известны общественности только сейчас, уточняют СМИ.

"Когда, судя по всему, документ, подготовленный сотрудником организации (ОЗХО - ИФ), стал распространяться за ее пределами, я счел, что у меня есть достаточно информации для одобрения начала расследования с целью прояснения ситуации", - цитируют СМИ слова Гонсалеса , обращенные с государствам-членам ОЗХО.

Он также выразил поддержку мартовскому докладу ОЗХО, посвященному атаке в Думе.

При этом он указал на то, что просочившийся из ОЗХО документ для внутреннего пользования не был включен в мартовский доклад, поскольку он "указывал на вероятного исполнителя" атаки. В тот момент, напомнил Гонсалес, подобные прерогативы находились вне сферы компетенции Миссии ОЗХО по установлению фактов.

СМИ напоминают, что документ для внутреннего пользования - "технический отчет" - был составлен сотрудником ОЗХО Иэном Хендерсоном. Согласно отчету, цилиндры с отравляющим веществом, с "большой долей вероятности", не были сброшены в районе Думы с воздуха, а были размещены на земле.

В то же время доклад ОЗХО утверждал, что два цилиндра, содержавших хлор, сбросили с воздуха.

Впоследствии в мае отчет Хендерсена, не включенный в доклад ОЗХО, оказался в Интернете.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

1аю ар де

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