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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 11:54 21.06.2018 - 11:54

Берлин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Глава оппозиционной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер критически оценил первые 100 дней работы правящей в ФРГ коалиции.

В настоящее время коалицию в Германии формируют партийный союз ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия (СДПГ), ею руководит Андреа Налес. Последние дни прошли под знаком кризиса внутри ХДС/ХСС на почве миграционной политики.

К.Линднер считает, что внутри Христианско-демократического союза (ХДС) сильно затянулся "процесс обновления", а Христианско-социальный союз "вследствие избирательной кампании в Баварии" жестко конфликтует с ХДС. Выборы в Баварии состоятся 14 октября.

"Для оппозиции это тяжелые времена, потому что в самом правительстве достаточно оппозиции", - сказал политик в четверг журналистам в Берлине.

По его словам, "свободные демократы" не хотят добавлять новой остроты и жесткости внутреннему конфликту правящей коалиции. "Мы критиковали канцлера, это не секрет, но то, как о ней лично говорят внутри ее собственной партии и коалиции, делая из нее фигуру для ненависти, нас очень пугает", - сказал К.Линднер.

Самая чувствительная тема немецкого общества, по его словам, это миграционная политика. Политик сказал, что его партия выступает за общеевропейское решение миграционного вопроса и предлагает созвать в ФРГ внутренний миграционный саммит из представителей федерального и регионального правительства с тем, чтобы выработать новую миграционную и интеграционную концепцию.

Существование партийного союза ХДС/ХСС, который входит в правящую коалицию, в последнее время было под угрозой, как и сама коалиция - главы партий ХДС и ХСС А.Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер не могли договориться по вопросу отказа беженцам в пребывании в Германии. Х.Зеехофер стремился действовать в одностороннем порядке и запретить зарегистрированным в других странах беженцам въезжать в Германию, А.Меркель была против и настаивала на общеевропейском решении.

Теперь достигнута временная договоренность - решение будет приниматься не раньше, чем через две недели, после саммита Евросоюза 28-29 июня. Время до саммита А.Меркель планирует использовать с тем, чтобы договориться со странами ЕС, переживающими наибольший наплыв беженцев, о двухсторонних мерах реагирования. С 20 по 22 июня канцлер находится в рабочей поездке в Иордании и Ливане, где планирует, в том числе, посетить лагеря беженцев.

Германия среди стран ЕС лидирует по числу заявок на получение статуса беженца - по данным агентства Евросоюза по делам беженцев EASO, в 2017 году в Германии было подано 222 тысячи 560 заявлений, в 2016 году - 745 тысяч 155 заявлений.

1тф бп

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