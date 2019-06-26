Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 19:38

Вашингтон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Турции придется выбирать между приобретением российских систем ПВО С-400 и участием в программе по истребителю F-35, сообщил и.о. министра обороны США Марк Эспер в беседе с турецким коллегой Хулуси Акаром.

"Эспер подчеркнул, что приобретение Турцией С-400 несовместимо с программой по истребителю F-35, и что Турции не будет позволено иметь обе системы", - говорится в пресс-релизе Пентагона, распространенном в среду.

Кроме того, "руководители (ведомств) обсудили развитие ситуации в Сирии, проблемы региональной безопасности и двусторонние отношения", отмечается в документе.

1ар де

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