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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 8:42 21.06.2018 - 08:42

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Шеф Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что пока ему ничего неизвестно о мерах, предпринятых Северной Кореей для денуклеаризации, сообщает издание "Хилл".

"Я не в курсе", - сказал Дж.Мэттис, отвечая на вопрос, существуют ли признаки того, что КНДР начала процесс денуклеаризации.

"Детальные переговоры еще не начались. Я бы не ожидал этого (начала денуклеаризации - ИФ) в этот момент", - добавил плава Пентагона.

На прошлой неделе прошел исторический саммит лидеров США и КНДР. На нем Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение, договорившись "работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова".

В совместном заявлении двух лидеров не обозначены конкретные шаги и время, за которое может пройти денуклеаризация.

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