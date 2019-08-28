Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 19:54

Вашингтон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер в среду объявил о намерении на следующей неделе посетить Европу, чтобы обсудить, в частности, связанные с Россией проблемы.

"На следующей неделе в Европе я намерен обсудить уже претворяющиеся в жизнь меры по сдерживанию России", - сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.

Этот визит состоится вскоре после прекращения действия ДРСМД.

Эспер после выхода США из этого договора заявлял, что теперь Вашингтон сможет активизировать работу над неядерными ракетами наземного базирования.

"Теперь, когда мы вышли (из соглашения - ИФ), министерство обороны будет в полной мере заниматься разработкой этих неядерных ракет наземного базирования в качестве взвешенного ответа на действия России и для расширения возможностей вооруженных сил в том, что касается неядерных ракет", - заявил Эспер ранее в августе.

Он был утвержден на этом посту в конце июля. До своего назначения он заявлял, что допускает возможность продления договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) между Россией и США, но считает, что в него можно внести и другое вооружение.

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