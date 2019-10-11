Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона США Марк Эспер в пятницу заявил, что не видит у Турции намерения отказаться от операции в Сирии, несмотря на призывы международного сообщества.

"В ходе своего вчерашнего разговора с министром (обороны Турции Хулуси - ИФ) Акаром я не услышал никакого указания на то, что они намерены остановиться", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Пентагоне США.

"И я не удивлен этим", - добавил Эспер. Он рассказал, что с момента вступления на пост при общении с Акаром тема угрозы курдов была постоянной в их беседах.

"С тех пор, как я вступил в эту должность в конце июля, мы очень много раз с ним (Акаром - ИФ) общались. То, какой террористической угрозе они подвергаются из-за курдов PKK/YPG и так далее, было нашей постоянной темой. Как это влияет на международную безопасность и так далее, и так далее. Они были категорично настроены в том, что касается этого вторжения", - отметил глава Пентагона США.

Аналогичную точку зрения высказал и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

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