Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что не принимал каких бы то ни было решений, связанных с амекрикнским эсминцем "Джон Маккейн" во время визита президента США Дональда Трампа в Японию, сообщают американские СМИ.

По их данным, Шанахан во время поездки в Сингапур сказал журналистам, что не отдавал распоряжений и не давал одобрения ни на какие подобные действия.

"Я никогда не поручал, никогда не одобрял инициативы, связанные с движением или действиями в отношении этого корабля", - сказал исполняющий обязанности главы Пентагона.

"Я бы никогда не проявил неуважение к памяти о таком великом патриоте, как сенатор Маккейн", - отметил он.

Его слова прозвучали на фоне сообщений о том, что американским военным было поручено принять меры, чтобы "Джон Маккейн", находящийся на ремонте на японской базе Йокосука, не попал в поле зрения посетившего это место Трампа.

По данным телеканала CBS News, перед визитом Трампа в Японию представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США направил электронные письма в ВМС США И ВВС США с инструкциями. В них говорилось о необходимых действиях для подготовки десантного корабля класса Wasp ВМС США, который должен был посетить Трамп. Одна из инструкций также включала поручение о том, что "корабль Джон Маккейн должен быть вне поля зрения (Трампа - ИФ)".

Согласно информации The Wall Street Journal, во время визита Трампа на военную базу "Джон Маккейн" был накрыт брезентом. Кроме того, военные переместили баржу таким образом, чтобы она загораживала эсминец.

Кроме того, издание отмечало, что военные получили распоряжение убрать любые надписи и указатели, которые бы включали название "Джон Маккейн".

Между тем, сам американский лидер ранее заявил, что не в курсе того, что военным давались подобные распоряжения.

"Меня не информировали ни о чем, связанном с кораблем "Джон Маккейн" во время моего недавнего визита в Японию", - написал Трамп в твиттер.

В четверг Трамп отметил, что "не был поклонником Джона Маккейна, но ничего не делал (с кораблем ВМС США - ИФ)".

Изначально эсминец "Джон Маккейн" назван в честь двух адмиралом ВМС США - отца и деда сенатора Джона Маккейна, который скончался 25 августа 2018 года на 82-м году жизни после долгой борьбы с раком. После смерти сенатора в ВМС США объявили, что теперь следует считать, что эсминец назван, в том числе, и в честь этого политика.

Сенатор часто выступал с резкой критикой политики нынешнего президента и даже просил семью не приглашать Д.Трампа на свои похороны. Впрочем, сам Трамп еще во время предвыборной кампании нелицеприятно высказывался о Маккейне. К примеру, он охотно комментировал участие этого человека в войне во Вьетнаме: тогда Маккейн попал в плен. Тем не менее, в США было принято называть его героем войны. Трамп же заявлял, что не видит ничего героического в том, что сделал Маккейн во Вьетнаме и даже пояснял, что лично он предпочитает "тех, кто не попадает в плен".

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