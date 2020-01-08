Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 1:49

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны США Марк Эспер звонил в офис премьер-министра Ирака, сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.

Как отметил собеседник, точно не известно, кто именно ответил на звонок Эспера, так как в Ираке сейчас середина ночи. Однако источник подчеркнул, что была "связь между американским и иракским правительствами на самом высоком уровне."

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", -добавил Хоффман.

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

США принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции. Ведется работа по оценке ущерба от нанесенных ударов, сказал Хоффман.

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