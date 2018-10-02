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Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник заявил, что планирует обсудить на этой неделе на встрече с коллегами по НАТО ситуацию, связанную с разработкой Россией ракет нового типа, сообщают западные СМИ.

"Я изложу ситуацию (на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, запланированной на 3 и 4 октября - ИФ). Я хочу получить их совет перед возвращением в Вашингтон", - сказал глава Пентагона журналистам в Париже, отвечая на вопрос о российских ракетах.

Он добавил, что в конгрессе и госдепартаменте США серьезно обеспокоены данной темой.

"Я не могу предсказать, как далеко это зайдет, но решение принимает президент, но я могу сказать, что как на Капитолийском холме, так и в госдепартаменте существует серьезная обеспокоенность в связи с этой ситуацией", - отметил Дж.Мэттис.

"Я вернусь в США с советом от наших союзников и приступлю к обсуждению того, какими могут быть дальнейшие действия", - сказал министр.

По его словам, Вашингтон соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), тогда как Москва - нет.

Ранее во вторник сообщалось, что постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон призвала Россию прекратить работы над новыми ракетами и пообещала, что в случае успешного завершения работ над таким российским вооружением США придется предпринять ответные меры.

Кроме того, во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил: США пришли к выводу, что РФ нарушает ДРСМД, начав развертывание ракет нового типа, и поделились соответствующими разведанными с союзниками по НАТО.

Он подчеркнул, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу ДРСМД.

"Спустя годы отрицания Россия недавно объявила о существовании новой ракетной системы, известной как 9М729. Россия не предоставила необходимой информации об этих ракетах", - подчеркнул Й.Столтенберг.

Он добавил, что союзники НАТО признали создание данной ракетной системы возможным нарушением ДРСМД.

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Интерфакс