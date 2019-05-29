Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 20:42

***Он посетит Индонезию, Сингапур, Южную Корею и Японию

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в среду отправился в недельный тур по странам Юго-Восточной и Восточной Азии с упором на укрепление отношений с региональными союзниками, сообщают западные СМИ.

"Дело скорее в том, чтобы слушать и быть способными услышать союзников", - сказал Шанахан журналистам в самолете по дороге в столицу Индонезии Джакарту.

После Индонезии он отправится в Сингапур, Южную Корею и Японию.

В четверг, как ожидается, он встретится с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди и со своим индонезийским коллегой Рьямизардом Рьяхуду, а после этого проведет переговоры с главой государства президентом Джоко Видодо.

СМИ отмечают, что сотрудничество по морским вопросом с Индонезией является основным пунктом в программе поездки Шанахана, поскольку США стремятся найти противовес расширению присутствия Китая в Южно-Китайском море.

В субботу в Сингапуре Шанахан встретится с главой Минобороны Китая Вэем Фэнхэ на полях ежегодного Азиатского саммита по безопасности (Шангри-Ла Диалог).

"Я хочу определить области, в которых мы можем сотрудничать", - сказал Шанахан журналистам.

Он добавил, что надеется провести с китайским коллегой "очень откровенные дискуссии о краже интеллектуальной собственности и о милитаризации Южно-Китайского моря".

1кю аю

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