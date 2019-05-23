Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 20:31

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - США действительно могут направить на Ближний Восток дополнительные силы, заявил в четверг исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан.

"Мы изучаем вопрос о защите собственных войск (уже находящихся в ближневосточном регионе - ИФ)...для этого может потребоваться отправить дополнительные войска", - заявил Шанахан.

В то же время, Шанахан отверг сообщения СМИ о конкретном числе военных, которых планируется отправить на Ближний Восток.

"Я проснулся сегодня утром и прочел, что мы направляем 10 тыс. военных на Ближний Восток, еще я читал про 5 тыс... Нет никаких 10 тыс. и никаких 5 тыс., это неверно", - сказал Шанахан.

Также Шанахан заявил, что в четверг проинформирует президента США Дональда Трампа о текущей ситуации с Ираном.

Агентство Associated Press ранее сообщило, что министерство обороны США готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тыс. военных для усиления защиты от потенциальных иранских угроз.

Источники уточнили, что никакого конкретного решения еще не принято и нет ясности относительно того, одобрит ли администрация президента предложения Минобороны.

По их словам, обсуждения также будут включать вопрос о размещении дополнительных ЗРК Patriot, а также увеличении числа кораблей в Персидском заливе.

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