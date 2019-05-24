Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 4:12

Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан 28 мая отправится в поездку, в рамках которой посетит Гавайи, Индонезию, Сингапур, Южную Корею и Японию, сообщает министерство обороны США.

"В Сингапуре министр Шанахан примет участие в диалоге "Шангри-ла", где он встретится с ключевыми лидерами региона и объявит о новой стратегии министерства обороны для Индо-Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на протяжении всей своей поездки глава Пентагона планирует "провести двусторонние и многосторонние встречи с высокопоставленными должностными лицами".

В частности, ожидается, что в рамках сингапурского диалога Шанахан проведет трехсторонние переговоры с министром обороны Южной Кореи Чжон Кен Ду и министром обороны Японии Такэси Ивайей.

"Но двусторонние переговоры между Чжон Кен Ду и Шанаханом, вероятно, пройдут в Сеуле", - заявил агентству "Ренхап" осведомленный источник.

Министерство обороны США не уточняет даты визитов своего главы в каждый пункт назначения.

Ранее Kyodo News сообщало, что Шанахан посетит Сеул 2-3 июня до своего двухдневного визита в Токио, который намечен на 3 июня.

Международная конференция по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе "Шангри-ла диалог" пройдет с 31 мая по 2 июня в Сингапуре.

1вз тг

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