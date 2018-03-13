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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 7:40 13.03.2018 - 07:40

Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в столицу Афганистана Кабул, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

О визите Дж.Мэттиса не был объявлено ранее из соображений безопасности.

Дж.Мэттис заявил, что планирует встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани и американскими военачальниками.

Ранее сообщалось, что Дж.Мэттис перед визитом, заявил, что, по его мнению, у афганского движения "Талибан" проявился интерес к переговорам с Кабулом.

"Мы отметили интерес (к переговорам - ИФ) со стороны талибов", - сказал Дж.Мэттис.

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