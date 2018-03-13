Глава Пентагона прибыл в Кабул с необъявленным визитом
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Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в столицу Афганистана Кабул, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".
О визите Дж.Мэттиса не был объявлено ранее из соображений безопасности.
Дж.Мэттис заявил, что планирует встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани и американскими военачальниками.
Ранее сообщалось, что Дж.Мэттис перед визитом, заявил, что, по его мнению, у афганского движения "Талибан" проявился интерес к переговорам с Кабулом.
"Мы отметили интерес (к переговорам - ИФ) со стороны талибов", - сказал Дж.Мэттис.
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Интерфакс