Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 14:54

Лондон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Тегеран постепенно склоняется к тому, что провести переговоры с США по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, заявил в пятницу глава Пентагона Марк Эспер.

"Кажется, что Иран медленно движется в сторону той ситуации, при которой мы могли бы провести переговоры", - приводит агентство Associated Press слова Эспера, который находится с визитом в Лондоне.

По его словам, президент США Дональд Трамп решительно настроен придерживаться курса "максимального давления" на Иран посредством экономических санкций, чтобы подтолкнуть его к дипломатическому решению существующих проблем.

Министр обороны США напомнил, что цель Вашингтона заключается в том, чтобы вынудить Иран к переговорам по соглашению, которое бы заменило Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли.

Эспер добавил, что новое соглашение должно гарантировать то, чтобы Иран "не занимался и не приобретал ядерное оружие не только в течение 10 или 15 лет, а не делал этого никогда".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес со своей стороны указал, что Лондон готов будет оказать поддержку Вашингтона, если такое соглашение будет достигнуто.

"Если будет достигнута сделка, мы, конечно же, всегда поможем США в этом деле, потому что я думаю, что мира и стабильность в этом регионе является самой важной вещью", - сказал Уоллес.

СВПД был принят Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) 14 июля 2015 в Вене после 10 лет переговоров. Сделка призвана гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы в обмен на снятие с Тегерана всех международных и односторонних санкций. 18 октября СВПД вступил в силу.

Однако в мае 2018 года США в одностороннем порядке объявили о выходе из СВПД и восстановили жесткие санкции против Ирана, включая полное эмбарго на экспорт иранской нефти, доходы от которого имеют ключевое значение для экономики Исламской республики.

8 мая этого года Тегеран объявил о первом этапе сокращения обязательств по СВПД дав "евротройке" - Великобритании, Франции и ФРГ 60 дней, чтобы удовлетворить его экономические интересы. Спустя 60 дней, 7 июля, Иран приступил ко второму этапу сокращения, предоставив еще 60 дней для удовлетворения нужд Тегерана.

Ожидается, что в субботу Иран объявит о третьем этапе сокращения обязательств в рамках СВПД.

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