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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 10:26 27.10.2018 - 10:26

Дубай. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Россия не может заменить Соединенные Штаты на Ближнем Востоке, заявил в субботу глава Пентагона Джим Мэттис, выступая на международной конференции в Бахрейне.

По его словам, "присутствие России в регионе не сможет заменить продолжительную и прозрачную приверженность США Ближнему Востоку".

Также он заявил, по данным агентства АП, что у Москвы "отсутствует искреннее стремление к важнейшим моральным принципам" из-за ее "готовности игнорировать преступные действия Асада по отношению к его собственному народу".

По словам Дж.Мэттиса, основная причина, благодаря которой президент Сирии Башар Асад сохраняет власть в стране, это поддержка со стороны Ирана и "повторяющиеся вето резолюций в Совете Безопасности ООН со стороны России".

Он добавил, что коалиция союзников, возглавляемая США, продолжит зачистку исламистских группировок на территории Сирии. "Мы поддерживаем партнеров, которые выбирают стабильность, а не хаос", - отметил Дж.Мэттис.

Эти заявления глава Пентагона США сделал в преддверии саммита по Сирии в Турции. Позднее в субботу в Стамбуле состоится четырехсторонний саммит, в котором примут участие президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также лидеры ФРГ и Франции Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Также в Стамбул отправится спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Кроме того, на полях саммита запланирована встреча министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.

1эф аг

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