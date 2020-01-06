Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 22:36

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - США пока не приняли решения о выводе своих сил из Ирака, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

"Никакого решения об уходе из Ирака не принято", - приводят его слова американские СМИ.

Ранее сообщалось, что командование возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ) оповестило своих иракских визави о намерении в ближайшие дни провести передислокацию и, таким образом, подготовиться к выводу сил из Ирака.

"Я не знаю, что это за письмо, мы выясняем, откуда оно взялось. Однако решения об уходе из Ирака нет. Точка", - добавил Эспер.

1во мк

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