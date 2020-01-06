Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - США пока не приняли решения о выводе своих сил из Ирака, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
"Никакого решения об уходе из Ирака не принято", - приводят его слова американские СМИ.
Ранее сообщалось, что командование возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ) оповестило своих иракских визави о намерении в ближайшие дни провести передислокацию и, таким образом, подготовиться к выводу сил из Ирака.
"Я не знаю, что это за письмо, мы выясняем, откуда оно взялось. Однако решения об уходе из Ирака нет. Точка", - добавил Эспер.
1во мк