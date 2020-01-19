Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 11:38

Берлин. 19 января. ИНТЕРФАКС - В Ливию необходимо ввести международные силы, чтобы остановить наступление на Триполи сил маршала Халифы Хафтара, заявил глава правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

"Если Халифа Хафтар не прекратит свое наступление, мировое сообщество должно предпринять шаги, а именно защитить гражданское население Ливии, в том числе с помощью международных сил", - сказал Сарадж в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье перед международной конференцией в Берлине.

По его словам, "такие силы должны действовать под эгидой ООН".

Специалисты должны обсудить, кто из них примет участие, например, Европейский Союз, Африканский союз или Лига арабских государств, отметил премьер ПНС со штаб-квартирой в Триполи.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не исключил миротворческой операции Евросоюза в Ливии.

"Если в Ливии установится перемирие, Европейский Союз должен быть готов помочь сохранению и контролю над режимом прекращения огня - возможно и отправкой солдат", - заявил Боррель в интервью изданию Der Spiegel.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

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