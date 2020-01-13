Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 10:13

Стамбул. 13 января. ИНТЕРФАКС - Признанное ООН правительство Национального согласия (ПНС) Ливии пошло на соглашение о прекращении огня с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара, поскольку занимает твердые позиции и думает о благе страны, заявил глава правительства Файез Сарадж.

"Наше согласие на прекращение огня обусловлено с нашей позиции силы - для поддержания национальной и социальной сплоченности", - приводит слова ливийского премьера турецкое издание "Йени шафак".

"Мы не будем игнорировать жертвы, понесенные нашими сыновьями, и наших мучеников и наши мечты о правовом государстве", - отметил Сарадж.

В то же время премьер добавил, что ливийские правительственные силы готовы возобновить военные операции в случае любого нарушения режима прекращения огня.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире ПНС во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ЛНА Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. "Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорилось в принятом в тот день совместном заявлении по итогам переговоров президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле.

Признанное ООН ПНС Ливии приветствовало российско-турецкую инициативу, Хафтар предложение о перемирии отверг. ПНС Ливии в минувшее воскресенье согласилось на прекращение огня, начиная с полуночи 12 января (01:00 мск), через несколько часов после того, как противоборствующие силы объявили о прекращении боевых действий.

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители ливийских сторон прибыли в Москву и вскоре подключатся к российско-турецким переговорам. "В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции сегодня в Доме приемов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам", - написала Захаров на своей странице в фейсбуке.

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