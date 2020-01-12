Этот контент был опубликован 12 января 2020 г. 8:25

Гонконг. 12 января. ИНТЕРФАКС - Вновь одержавшая победу на выборах глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в воскресенье провела встречу с американским дипломатом Уильямом Брентом Кристенсеном, сообщает агентство Associated Press.

"Партнерство Тайваня и США уже разрослось от двустороннего к глобальному", - заявила она в ходе встречи с дипломатом, возглавляющим Американский институт на Тайване. Она выразила надежду, что в будущем стороны продолжат выстраивать и укреплять сотрудничество по глобальным вопросам.

Кристенсен, в свою очередь, поздравил Цай Инвэнь с победой на выборах, состоявшихся в субботу.

Как сообщалось, ее Демократическая прогрессивная партия (ДПП) получила 61 место из 113 в Законодательном Юане - парламенте острова, что на семь мест меньшей, чем в парламенте предыдущего созыва. Основой соперник ДПП - партия Гоминьдан - получает в Юане 38 мест, на три места больше, чем по итогам выборов 2016 года.

Главу администрации выбирали 19 млн избирателей Тайваня.

Цай Инвэнь, которая возглавила Тайвань в мае 2016 года, выступает за провозглашение независимости острова. Госдепартамент США после оглашения результатов выборов отметил, что ее победа свидетельствует о стремлении тайваньцев к демократии и развитию отношений с Соединенными Штатами.

1эф аг

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