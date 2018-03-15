Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 20:05 15.03.2018 - 20:05

*** Призывает Туска скоординировать ответ государств-членов ЕС

Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель призвал Россию сотрудничать, чтобы прояснить "дело Скрипаля", и обратился к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой скоординировать реакцию на этот инцидент 28 стран Европейского союза.

"Я подтверждаю нашу полную солидарность с Соединенным Королевством в деле Солсбери", - говорится в опубликованном в четверг в Брюсселе заявлении главы бельгийского правительства.

"Я решительно осуждаю это нападение. Это не просто попытка убийства, но серьезное покушение на безопасность населения. Это недопустимо. Я призываю Россию сотрудничать, чтобы пролить весь свет на это дело. Принципиально важно, чтобы Конвенция о запрещении химического оружия и международные обязательства полностью соблюдались", - заявил Ш.Мишель.

В заявлении также содержится призыв к Д.Туску "скоординировать ответ 28 государств-членов Европейского совета".

Председатель Евросовета, находясь накануне с визитом в Финляндии, выразил "полную солидарность с премьер-министром Терезой Мэй перед лицом жестокой атаки, которая, по всей видимости, была осуществлена Москвой".

"Я готов поставить этот вопрос в повестку дня саммита ЕС на следующей неделе", - сказал Д.Туск в среду на пресс-конференции в Хельсинки после встречи с премьер-министром страны Юхой Сипиля, комментируя реакцию Лондона на "дело Скрипаля".

ов ки

Neuer Inhalt Horizontal Line