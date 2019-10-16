Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 0:45

Мадрид. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра в ночь на четверг обратился к жителям этого испанского автономного сообщества с настоятельным призывом прекратить бесчинства.

"Это должно быть незамедлительно прекращено, я призываю к спокойствию и выдержке", - приводит его слова испанский телерадиоканал РТВЕ.

"Нет никакого оправдания тому, чтобы жечь автомобили или совершать акты вандализма. Движение за независимость (Каталонии) никогда не было насильственным, таким оно и остается", - добавил он.

"Я повторяю: выдержка, гражданственность и без насилия", - заключил Торра обращение, пожелав всем "Спокойной ночи".

Не менее 22 тыс. манифестантов собрались в среду вечером (по местному времени) на улицах Барселоны, сообщает РТВЕ.

По данным телеканала, сожжено не менее десятка автомобилей. Наиболее радикально настроенные участники акций протестов, забрасывают полицейских крупными камнями, бутылками с воспламеняющейся жидкостью и емкостями с кислотой.

Атаке подверглась группа журналистов канала TeleMadrid.

Кроме Барселоны, также поступают сообщения о беспорядках из другого города Каталонии - Жироны.

Ранее в среду с призывом к жителям Каталонии выйти на акции протеста выступила общественная организация "Комитеты защиты республики".

Очередной виток напряженности в Каталонии связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

Нынешний протест - уже третий на этой неделе. Прошлой ночью в Барселоне также произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Были задержаны более 200 человек.

На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, также

может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.

1ар ют

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