Этот контент был опубликован 7 июня 2020 г. 12:27

Дубай. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж в ближайшие часы вылетает в Москву, сообщил телеканал Al Arabia в воскресенье.

"Саррадж отбудет в Москву в ближайшие часы", - говорится в сообщении телеканала, ссылающегося на осведомленные источники.

Ранее сообщалось, что вице-премьер ПНС в минувшую среду посетил Москву, где провел переговоры в МИД РФ.

В субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о так называемой "каирской инициативе" по Ливии, предусматривающей прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 (7:00 МСК).

Заявление египетского лидера прозвучало после его встречи с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, который ведет борьбу с правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Президент отметил, что стороны ливийского конфликта получат приглашение присоединиться к инициативе, призвал к международной поддержке проекта и предложил ООН пригласить власти на западе и на востоке страны за стол переговоров.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.

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