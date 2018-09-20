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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 7:25 20.09.2018 - 07:25

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Результаты состоявшегося в Пхеньяне межкорейского саммита превзошли ожидания, Сеул должен быть открыт новым возможностям в отношениях с КНДР, заявил в четверг южнокорейский премьер Ли Нак Ен.

"Реальные результаты превосходят ожидания. Сейчас следует расширить границы этих ожиданий. Учитывая реальность, мы должны быть открытыми по отношению к различным возможностям в будущем", - отметил премьер на заседании правительства.

В четверг утром Мун Чжэ Ин отправился из Пхеньяна на священную для всех корейцев гору Пэктусан на границе с Китаем. Этим посещением президент Южной Кореи завершает трехдневный визит в КНДР.

О желании посетить Пэктусан Мун Чжэ Ин сказал Ким Чен Ыну во время первого саммита в апреле.

Комментируя посещение горы, Ли Нак Ен сказал, что это "вместе с переговорами в рамках саммита является свидетельством того, что они вместе (лидеры двух стран - ИФ) переписывают историю страны после разделения нации".

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